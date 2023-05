Nuove infiltrazioni e acqua negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di recente costruzione, già sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dell’amministrazione comunale di Porto Torres.

Con il vento e la pioggia la situazione è peggiorata e per le 49 famiglie che si sono insediate quattro anni fa, il 10 maggio 2019, la paura è quella di trovarsi senza un tetto. Le maggiori problematiche si riscontrano nelle case di via Puglisi, dove è crollata la volta in cartongesso e si attende la messa in sicurezza.

Gli esiti delle verifiche sui terrazzi di 23 alloggi è preoccupante, e viste le precarie condizioni strutturali dei balconi, lo scorso 1 marzo era stata emessa un’ordinanza dirigenziale, che ha dichiarato inagibili i balconi, con interdizione di uso dei terrazzi sottoposti a puntellamenti. La presenza di crepe e tarme in alcune aree delle abitazioni ha messo in allarme le famiglie.

L’amministrazione comunale ha attivato un accertamento tecnico preventivo sui singoli appartamenti davanti al Tribunale civile di Sassari, per verificare le cause di tutti i vizi costruttivi e cristallizzare la situazione, al fine di evitare di incorrere nella decadenza per la denuncia di gravi difetti nella realizzazione degli immobili nei confronti dell'impresa costruttrice. «Ma qui la situazione è ben più grave – raccontano gli inquilini – rischiamo di abbandonare le case e di restare senza un tetto perché completamente inagibili. Si dall’inizio del nostro ingresso hanno presentato problemi di seri all'interno che hanno reso la nostra vita impossibile».

Nei giorni scorsi il gruppo consiliare sardista aveva denunciato l'emergenza abitativa in città, con 170 famiglie che cercano casa.

