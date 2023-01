Nuovi finanziamenti per la riqualificazione idrica di Porto Torres.

L’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, lo scorso 28 dicembre ha approvato il progetto che prevede il rifacimento delle condotte nella città turritana, per un investimento pari a 1 milione e 925mila euro.

È prevista la sostituzione di 5 chilometri di vecchie condotte sottodimensionate e realizzate con materiali obsoleti. Le nuove saranno realizzate in ghisa sferoidale. L’intervento sarà finanziato dall’Ente con fondi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, nell’ambito di un più ampio intervento da 68 milioni di euro che interessa altri centri dell’isola e volto all’efficientamento della rete e al contenimento delle perdite idriche.

Saranno interessate dai lavori di riqualificazione della rete Via Marche, Via Liguria, Via Campania, Via Toscana, Via Umbria, Via Calabria, Piazza delle Regioni, Piazza Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II, Via Sassari, Via Meucci e Vicolo Gramsci.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: «Con un intervento complessivo da 6 milioni di euro diamo una risposta più che concreta ad un territorio importante per l’isola intera, naturale punto di collegamento della Sardegna per turismo e scambi commerciali con il Nord della Penisola, Spagna e Francia».

Il progetto, redatto dai tecnici di Abbanoa SpA, gestore del servizio idrico, si aggiunge ad altri due già approvati dall’Egas nel novembre scorso, che prevedevano la sostituzione di oltre 6 chilometri e mezzo di vecchie condotte per un importo dei lavori superiore a 4 milioni di euro.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata