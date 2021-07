Scontro auto-moto all’incrocio della provinciale 81 all'altezza di Platamona, in prossimità della Torre di Abbacurrente, nel territorio di Porto Torres.

Un centauro di 17 anni, residente a Torino, alla guida di una moto, una Yamaha 125, mentre si dirigeva verso Porto Torres è stato travolto da un’auto, una Citroen Picasso con alla guida una donna.

La vettura è sbucata all’improvviso dalla piazzetta di Abbacurrente per immettersi nella provinciale senza rendersi conto che alla sua sinistra sopraggiungeva la moto. Un impatto violento ma per fortuna senza gravi conseguenze. Il ragazzo, che ha riportato alcune escoriazioni, è stato immediatamente soccorso e accompagnato in ambulanza all’ospedale del Santissima Annunziata.

Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito, sono confluiti un’ambulanza del 118, la Polizia municipale di Sassari per la disciplina della viabilità e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

