Sono 162 gli stalli disponibili per i festeggiamenti della Festha Manna a Porto Torres.

Il bando indetto dal Comune prevede l’assegnazione dell’attività di commercio su area pubblica nell’ambito della Fiera di San Gavino, per le giornate del 18, 19 e 20 maggio. Si tratta di spazi individuati per lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande e promozione del territorio compresi nell’area cittadina, la cui precisa ubicazione ed il numero degli stalli viene definito dalla giunta comunale.

Le domande scadono domani, lunedì 6 maggio, e interessano il settore merci alimentari e non, opere del proprio ingegno, artigiani e somministrazione di bevande. Sempre in occasione della festa dei Santi Martiri, Gavino, Proto e Gianuario, il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 6 stalli per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai chioschi sempre nei giorni ricadenti il sabato precedente alla Pentecoste, la domenica della Festha Manna e il lunedì successivo. La scadenza è prevista sempre il 6 maggio.

