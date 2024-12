Nuovo volto per il Parco San Gavino di Porto Torres, un’area verde con spazi gioco per i più piccoli, spesso sotto accusa per la situazione di degrado che vi regna da qualche anno. Il Comune è beneficiario di un contributo per la riqualificazione e manutenzione del parco, pari a 125mila euro, già stanziato dalla Regione Sardegna.

I fondi serviranno a completare l’intervento di decoro e messa in sicurezza dei giochi ormai fatiscenti, alcuni vandalizzati.Inoltre è prevista l’installazione dei sistemi di video sorveglianza e sicurezza. L’area verde di circa 13 mila metri quadri era stata sottoposta, di recente, a lavori di ristrutturazione e ricostruzione del muro che delimita l’intero parco, nel centro storico cittadino. Le risorse si inseriscono nell’ambito degli interventi programmati nell’ambito del progetto di riqualificazione “Parco Smart San Gavino”.

Era stata infatti completata la recinzione in ferro zincato che si affaccia su Largo Sabelli in aderenza al basso muro vincolato in trachite. L’intervento garantisce la continuità delle delimitazioni nell’area del parco e consente di preservare il muro storico in piazza Martiri Turritani dove sorge la basilica di San Gavino. Anche lo storico muraglione, realizzato intorno alla metà del 1800 in blocchi di pietra calcarea, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Per il progetto di riqualificazione “Parco Smart San Gavino” l’amministrazione comunale ha potuto contare su 500mila euro di risorse, richieste dalla precedente amministrazione, derivanti dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna.

