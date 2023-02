Porto San Paolo è uno dei primi comuni della Sardegna a essersi dotato di un eco compattatore mangiaplastica ad alta capacità.

Acquistato per 30 mila a fondo perduto, grazie ai finanziamenti del Pnrr, il macchinario, posizionato al centro del paese e vicino all'isola ecologica, consente di raffinare la raccolta differenziata, diminuendo il volume della plastica, compattandola, così da alleggerire il trasporto e i costi, con ricadute positive sulle bollette dei cittadini.

Il bando del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a cui ha partecipato il Comune gallurese era rivolto alle amministrazione comunali per acquistare i macchinari per la raccolta di bevande in Pet, al fine di incentivare l'economia circolare.

