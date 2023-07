Salvataggio nel mare di Porto Ferro, nel litorale di Sassari: otto persone hanno rischiato di annegare. A garantire il pronto intervento i bagnini della Vo.s.ma., operativi per la sicurezza nell’arenile spesso affollato.

Dopo quelli registrati nei giorni scorsi, con una media di due interventi al giorno, oggi gli assistenti al salvataggio hanno riportato a riva otto persone finite al largo del mare di Porto Ferro. In particolare una donna di 65 anni e il figlio sono stati trascinati dalle correnti marine al largo, a circa 150 metri dalla postazione dei bagnini. Due ragazzi hanno tentato di salvarli, ma la situazione si è aggravata a causa delle correnti, quindi l’intervento degli assistenti Vo.s.ma che, atterzzati di moto d’acqua e Quod, hanno portato in salvo tutti e quattro i bagnanti. La donna è stata trasferita con l’ambulanza del 118 presso l’ospedale civile di Sassari. E i ringraziamenti non si sono fatti attendere da parte di una delle bagnanti tratte in salvo.

«Ringrazio i bagnini che con professionalità hanno salvato me, effettuando anche altri interventi», scrive sui social. «La conformità della costa rende questo litorale piuttosto pericoloso - spiega Corrado Ughi, presidente Vo.S.Ma. - ma la fortuna è che siamo dotati di due postazioni, di cui una avanzata, attrezzata con mezzi che ci consentono di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza in mare».

