Agosto ricco di eventi nel parco di Porto Conte ad Alghero con la programmazione di Meet Sardinya. Appuntamenti che spaziano dalla convivialità all'attenzione per la natura e le emissioni, cibo a filiera controllata e musica, con il minimo comune denominatore dell' ecosostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche. Si parte con “Luci di Corallo” in programma lunedi 12 Agosto alla Torre di San Giacomo alle 19.20. Una serata dedicata all'oro rosso di Alghero assoluto protagonista, con la visita all' Acquarium Rubrum, l' unico acquario con corallo vivo aperto al pubblico e con l'illustrazione di alcuni cicli dal vivo della sua lavorazione; e poi aperitivo in musica sulla splendida terrazza con i prodotti certificati del Parco naturale regionale di Porto Conte. Sabato 18 agosto è la volta di “Dal mare alle stelle”. La spiaggia di Tramariglio, dalle 19:00, ospiterà una serata d'eccezione a pochi passi dal mare e da una delle spiagge più belle e incontaminate dell'area protetta. Fulcro della serata sarà l'osservazione astronomica a cura della “Società astronomica turritana” che al calare del sole ci accompagnerà e guiderà nell'ammirare il cielo con i telescopi e ci intratterrà con racconti mitologici legati agli astri. In chiusura brindisi serale e aperitivo a buffet e ancora mancherà la buona musica con un concerto per sax. L'agosto targata Meet Sardinya al Parco si si chiude sabato 24 con la “Cena in bianco” un appuntamento molto atteso che, come sempre, sarà realizzato in una location di eccezione la quale verrà svelata solo 24 ore prima dell' evento. Un evento all'insegna dell' ecosostenibilità e l'attenzione all'ambiente con un dress code “total white”. Alla fine della serata, il posto che ci ha ospitato ritornerà perfettamente pulito e vivibile come è stato trovato. Gli eventi “Luci di Corallo”. “Dalle stelle al mare” e la “Cena in bianco” fanno parte del contenitore di eventi Naturalmente in Riviera 2024, patrocinati e sostenuti dal Parco di Porto Conte, la Camera di Commercio di Sassari attraverso Salude & Trigu e Comune di Alghero.

© Riproduzione riservata