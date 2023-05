Avviso pubblico per la concessione del bar di proprietà del Comune di Porto Torres, situato all’interno della stazione marittima, fulcro del Centro intermodale che nascerà nell’area portuale per garantire l’interconnessione tra i diversi mezzi di trasporto e assicurare l’accoglienza e assistenza dei passeggeri in imbarco, sbarco ed in transito.

Il 15 marzo scorso era stato firmato il Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna, Comune di Porto Torres, Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp Sassari per la riorganizzazione dei servizi di trasporto nello scalo commerciale di Porto Torres. Pertanto diventa essenziale garantire l’apertura del bar durante la fase sperimentale del Polo intermodale nel rispetto dell’accordo con gli enti, al fine di offrire un servizio adeguato ai turisti.

L’esercizio commerciale all’interno della stazione marittima, infatti, è localizzato in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviaria, alle banchine di ormeggio dei traghetti che servono i collegamenti in regime di continuità territoriale con il continente e il collegamento regionale con l’isola dell’Asinara.

Le domande per ottenere l’assegnazione dei locali da adibire a bar, fino al 31 ottobre prossimo, dovranno pervenire al Comune di Porto Torres entro il 25 maggio. In concessione verranno dati la sala principale, gli spazi destinati alla cucina, magazzino e servizi il cui valore locativo, come da perizia depositata agli atti, è pari a 1.387 euro mensile più Iva. A carico del concessionario sono previste tutte le spese per la sistemazione e allestimento dei singoli ambienti. In passato altri avvisi pubblici di assegnazione del bar erano andati deserti.

