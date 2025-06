Per far fronte alla carenza di medici cardiologi, la Asl di Sassari ha siglato una convenzione con la Aou che autorizza la collaborazione tra strutture ospedaliere e quelle universitarie per garantire la continuità assistenziale di Cardiologia, almeno H12.

«Questa direzione è giornalmente impegnata nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Azienda sanitaria, facendo fronte alla ormai penuria di professionisti che impatta purtroppo anche sulle attività di Cardiologia», spiegano dalla Asl.

Oltre al concorso regionale di Ares e a una selezione dedicata alla Asl di Sassari e a una manifestazione di interesse interna, dunque, per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione, è stato siglato anche un patto di ferro tra le due aziende sanitarie.

«Ora si lavora non solo per ripristinare l’attività sulle 24 ore, ma anche per contrattualizzare cardiologi disponibili a prestare la propria attività anche all’ospedale “Segni” di Ozieri», proseguono dalla Asl.

Infine, attraverso una manifestazione di interesse rivolta a cardiologi libero professionisti, uno specialista prenderà a breve servizio ad Alghero per integrare il team del servizio di Medicina dello sport.





