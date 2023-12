Prende il via, a Ploaghe, il "Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza attiva". A farne parte sono Nico Virdis, Nella Micheletto, Giovanni Frigia, Piero Fonsa, Gennaro Annunziata, Maria Giovanna Sini, Lorenzo Marras, Stefano Sobani e Paolo Bazzu.

I volontari saranno attivi in tre macro aree: area culturale, sportiva e ricreativa, ossia relativa ad attività inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive; area istituzionale e gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle attività tipiche dell’Ente come collaborazione agli uffici e agli amministratori comunali; area civile, ambientale e dei servizi sociali, che prevede attività inerenti la tutela e miglioramento della vita, dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini, accompagnamento casa-scuola dei bambini, servizi di trasporto e di sostegno destinati ai soggetti fragili e piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e in uso al comune.

Soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu: «Siamo soddisfatti che numerose persone abbiano voluto aderire al servizio di volontariato civico. Questo fatto dimostra il forte attaccamento che i ploaghesi hanno verso il proprio comune e la volontà comune di contribuire a renderlo migliore. È stato istituito presso l’Amministrazione comunale un Albo, suddiviso nelle tre aree di attività, nel quale singoli volontari e associazioni possono iscriversi in qualsiasi momento, al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività».

