Ploaghe si potrà dotare di un campo da padel. Lo ha annunciato il consigliere regionale dell'Udc, Gian Filippo Sechi, che anticipa la notizia dello stanziamento di 70mila euro per la realizzazione della struttura.

«Crediamo in questo modo di venire incontro alle esigenze di tutte quelle persone che vogliono dedicare un po’ di tempo alla pratica di questa disciplina sportiva - dichiara Sechi -. Sempre per lo sport siamo riusciti ad inserire un finanziamento di 100mila euro per il rifacimento del campo di calcio della Fondazione San Giovanni Battista. Da diversi anni ormai il campo si trova in stato di abbandono e grazie a queste risorse potrà essere interessato da lavori di manutenzione che lo renderanno nuovamente agibile e pronto per essere messo a disposizione della nostra comunità, anche per gli allenamenti della nostra squadra di calcio».

Sono in arrivo, nel centro del Coros, anche finanziamenti da destinare alle scuole dell’infanzia.

«Abbiamo infatti approvato un intervento da me sollecitato e che prevede l’acquisto di materiale didattico e di giochi per un totale di 80mila euro - sottolinea ancora Sechi -. C’è inoltre un ulteriore finanziamento previsto dalla giunta e che avevo personalmente segnalato dopo aver sentito le esigenze delle nostre scuole dell’infanzia. A causa del Covid molte scuole dell’infanzia dell’Isola hanno perso alcune sezioni e questo ha portato ad una diminuzione del contributo regionale, nonostante le spese delle scuole fossero rimaste invariate».

