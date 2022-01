Nuovi finanziamenti per gli edifici scolastici di Ploaghe. Questa volta sono stati destinati alla scuola per l’infanzia: 50mila euro, di cui 10mila a carico del comune e 40mila provenienti da fondi regionali.

Con questo progetto si completerà l’opera di efficientamento energetico dell’edificio, per raggiungere un duplice risultato: ridurre i costi di gestione e le emissioni in atmosfera salvaguardando l’ambiente. L’intervento ricade nel più ampio programma di ristrutturazione degli edifici scolastici comunali portato avanti dall'Amministrazione comunale per la messa in sicurezza degli stabili, la loro riqualificazione energetica, la messa a norma impiantistica ed edilizia in generale.

“Con questo ulteriore finanziamento andremo a migliorare ulteriormente la nostra scuola per l’infanzia che in questi ultimi anni è divenuta decisamente più fruibile e adeguata alle nuove esigenze della didattica - spiega il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu - Siamo inoltre estremamente soddisfatti del programma complessivo di interventi svolti negli edifici scolastici e concordati volta per volta con la dirigenza dell’istituto. Oltre alla cifra in oggetto sono stati già investiti 2 milioni di euro, una cifra enorme per un comune come il nostro. Con i prossimi lavori già programmati dovremmo riuscire ad ottenere il Certificato di prevenzione incendi e completare il ciclo di lavori sugli edifici. In futuro l’obiettivo è quello di sistemare anche il cortile interno della scuola realizzando nuovi spazi per il gioco".

