Sempre peggiori le condizioni del lido Punta Bianca, un tempo (nemmeno troppo lontano) uno dei fiori all'occhiello della spiaggia di Platamona. I locali che sorgevano di fronte alla spiaggia sono chiusi da qualche anno, in totale degrado ed in balia dei vandali. Un muro di contenimento è tuttora pericolante e attualmente non in sicurezza poiché la zona non è adeguatamente recintata. Inoltre sono cresciute erbacce ed è presente sporcizia dappertutto.

Il muro di contenimento con le transenne abbassate (foto Tellini)

Non è certo un bel biglietto da visita per il tanto decantato sviluppo turistico di questo tratto di costa. Inoltre a poca distanza i lavori per la riqualificazione del lido Iride languono, anzi non sono nemmeno iniziati. Sono solo stati portati via i detriti e il materiale da risulta delle demolizioni. Un quadro complessivo quindi non confortante. Anche se sarebbe lecito aspettarsi un intervento delle istituzioni per riportare almeno un minimo di decoro.



