Riparte la campagna storica "Spiagge fondali puliti" promossa da Legambiente Sassari che interessa i litorali di diversi comuni. L'appuntamento è per domani, domenica 23 marzo alle ore 10.30, presso la spiaggia di Platamona, al terzo pettine lungo il litorale di Sorso per la giornata di Beach Litter. Si ritorna nell’arenile, come ogni anno, insieme ad una marea di volontari e volontarie per raccogliere, monitorare e catalogare il materiale abbandonato nei lidi, seguendo un protocollo scientifico standardizzato e utilizzato a livello europeo. Un'attività fondamentale per poter capire meglio l'origine dei rifiuti e trovare soluzioni specifiche ed efficaci per ridurre l'inquinamento.

I volontari attraverso un sistema collaudato, setacceranno le spiagge, delimiteranno un transetto di circa 100 metri per segnare le coordinate sulla scheda di monitoraggio, una fase seguita dalla raccolta dei rifiuti di ogni sorta. In seguito vengono catalogati i vari materiali secondo le liste del gruppo tecnico. Un sistema che consente un più facile smaltimento.

