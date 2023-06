Sopralluogo nel cantiere delle piscine comunali, mercoledì 14 giugno alle 11.30, con la III Commissione consiliare e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru. Una storia infinita, soprattutto quella relativa all’appalto per la vasca coperta di Maria Pia.

I lavori avviati nel 2017, con un investimento di un milione e 600 mila euro, si sarebbero dovuti concludere in un anno di tempo, ma così non è stato. L'Amministrazione di Alghero ha congedato l'impresa e stracciato il contratto d'appalto, per inadempienza.

Da allora tutto è fermo. Accanto c’è la piscina scoperta sulla quale il Comune sta investendo ulteriori 250mila euro per rimetterla in sesto almeno per luglio.

