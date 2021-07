Incendiari a Maria Pia. La pineta di Alghero è stata di nuovo minacciata dai piromani che hanno tentato di appiccare il fuoco, riuscendo, per fortuna, a bruciare solo un fazzoletto di verde, a ridosso della spiaggia.

Provvidenziale è stato l’intervento fulmineo della forestale, con i vigili del fuoco, i barracelli e i carabinieri, che hanno spento il principio di incendio, scongiurando quello che poteva diventare un inferno. "È ormai da anni che ciclicamente, nel periodo estivo, qualcuno tenta di appiccare un incendio nella pineta di Maria Pia”, si sfoga l’assessore all’Ambiente Andrea Montis. “Fortunatamente l’area, se pur vasta e non perimetrata, è costantemente presidiata sia dalle forze di controllo che dagli operatori commerciali che svolgono l’attività sul litorale e nell’area della pineta stessa e che sempre, in caso di bisogno, hanno offerto il proprio contributo”. Insieme alle squadre dell’antincendio, infatti, hanno lavorato anche gli operatori turistici della zona. “Il problema dei tentativi di incendio in pineta dovrà comunque essere anche motivo di apertura di un confronto – conclude l’assessore - affinché si possano trovare forme di gestione, custodia e offerta di servizi , nel rispetto dell’ambiente e della libera fruizione".

© Riproduzione riservata