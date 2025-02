Oltre duemila firme sono state raccolte in pochi giorni per sostenere la petizione lanciata su Change.org da una giovane coppia e chiedere con forza la riapertura del Punto nascita dell’ospedale Civile di Alghero.

Davide e Sara, che presto diventeranno genitori, come tante altre famiglie algheresi si trovano ad affrontare il grave problema di non avere in città un punto di riferimento, perché da mesi il reparto di Ostetricia è chiuso per lavori di ristrutturazione.

«Ma ora che i lavori sono stati ultimati, il punto nascita non è ancora operativo», spiegano. La richiesta è semplice: riaprire immediatamente un servizio essenziale per la comunità. «La chiusura definitiva di questo reparto metterebbe a rischio il benessere di molte famiglie e lascerebbe un vuoto in una delle province più grandi d’Italia. La carenza di personale, in particolare di pediatri, non può giustificare una decisione che priverebbe migliaia di persone di un diritto fondamentale: la salute durante la gravidanza e il parto», concludono Sara e Davide invitando tutti, anche tramite i social, a firmare la petizione.







© Riproduzione riservata