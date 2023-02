Pescava polpi in area marina protetta ed è stato fermato e sanzionato dai barracelli che vigilano in quella zona.

Durante la consueta attività di vigilanza notturna all’interno della riserva marina Capo Caccia – Isola Piana, il personale coordinato dal capitano Riccardo Paddeu, dopo un breve inseguimento ha posto sotto sequestro 12 kg di pesce in località Punta del Dentul e contestato un illecito amministrativo a un pescatore sportivo raggiunto da una sanzione che oscilla dai 300 ai mille euro.

L’uomo, infatti, era sprovvisto dell’autorizzazione per la pesca in area protetta per il 2023, senza contare che proprio quest’anno il disciplinare in corso di approvazione non consente il prelievo del polpo. Il pescato è stato donato in beneficenza alla Caritas Diocesana di Alghero.









© Riproduzione riservata