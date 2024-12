Sono una ventina l'anno gli studenti stranieri che si iscrivono all'Università di Sassari per le lauree triennali. Il rilascio o il prolungamento del permesso di soggiorno sono però operazioni complesse che derivano anche da accordi differenti a seconda del paese d'origine. Ecco perché diventa fondamentale rendere efficienti e veloci le operazioni. Questa mattina il Rettore dell’ateneo sassarese, Gavino Mariotti, e il Questore, Filiberto Mastrapasqua, hanno siglato un accordo di collaborazione.

L'accordo, di durata quinquennale, intende agevolare gli studenti provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea, che intendano svolgere un periodo di mobilità internazionale, o conseguire il titolo di laurea, master e dottorato all’Università di Sassari. L’attività agevola anche l’arrivo di dottorandi e ricercatori che vogliano studiare e fare ricerca e formazione nell’ateneo turritano.

L’accordo prevede diverse iniziative: dalla creazione di un indirizzo di posta elettronica di ateneo apposito , all’istituzione da parte della Questura di uno sportello dedicato in via prioritaria a studenti in entrata. Prevista anche la stesura di un apposito vademecum plurilingue, contenente le informazioni per gli studenti internazionali in ingresso che sarà pubblicato sui siti delle due istituzioni.

Erano presenti alla firma anche la professoressa Silvia Serreli, delegata del Rettore per Corridoi Universitari, Migrazioni e Cooperazione con i Territori e il presidente del Consiglio degli Studenti Antonio Bilotta.

