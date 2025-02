Il sindaco Raimondo Cacciotto ha incontrato a Porta Terra, Giuseppe Sardu, neo presidente del consiglio di Amministrazione di Abbanoa, per parlare delle criticità legate al servizio in città. Insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro, il primo cittadino di Alghero ha affrontato i temi dei lavori in corso per l’efficientamento della rete, della riduzione delle perdite, della pianificazione degli interventi che dovranno interessare la città per tutto il 2025.

Il Comune si sta inoltre occupando di diversi condomini che si trovano in situazioni di morosità e sui quali gravano ingiunzioni. Cacciotto ha così chiesto l’avvio di un dialogo tra amministratori di condominio e Abbanoa con la mediazione del Comune per trovare soluzioni che possano consentire di superare le criticità nell’ambito di quanto possa essere attuabile dal gestore del servizio idrico.











