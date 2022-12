È previsto per questa mattina alle 10.30, nell’azienda agrituristica Sa Mandra, un nuovo incontro promosso da Anbi Sardegna, l'associazione che rappresenta e tutela i sette Consorzi di Bonifica, sul tema dei sistemi irrigui di qualità per un cibo genuino.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dei “percorsi d’acqua”, momenti di confronto che hanno visto i Consorzi di Bonifica mettere sul tavolo i problemi e proporre le soluzioni in merito alle criticità che ancora oggi continuano a minare il mondo delle campagne: siccità e caro-energia.

«In Sardegna l’80 per cento del cibo è irriguo, basterebbe questo dato per far comprendere l’importanza della risorsa idrica nella nostra Isola», ha detto Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna che sarà presente ai lavori.

