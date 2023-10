Ad Alghero la costruzione del nuovo cantiere del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali ha fatto un ulteriore passo avanti.

Nei giorni scorsi, in via Mazzini, si è svolto l’incontro fra le delegazioni del Partito Democratico e la rappresentanza di “Futuro Comune".

«In un clima franco e cordiale si sono poste le basi per delineare i percorsi comuni per giungere uniti, in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera, ad un programma chiaro e condiviso», si legge in una nota stampa.

«Qui siete a casa vostra!». Con queste parole Mario Salis, a nome della segreteria cittadina del Pd, ha voluto accogliere la delegazione di “Futuro Comune” formata da Alessandra Casu, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto, sottolineando in questo modo la comunanza di intenti che lega anche storicamente le due delegazioni.

«Intendiamo la nostra alleanza con il Pd elemento essenziale e imprescindibile per la costruzione di una coalizione che, partendo dai programmi, sia in grado di affrontare le prossime elezioni amministrative», ha confermato Raimondo Cacciotto.

Il capogruppo del Pd Mimmo Pirisi, evidenziando come da tempo le due realtà politiche collaborino in seno al Consiglio comunale, ha manifestato la necessità che il nuovo programma elettorale venga caratterizzato da scelte chiare in grado di promuovere in maniera netta i valori del centro sinistra. I delegati hanno dichiarato disponibilità ad allargare il perimetro delle alleanze sulla base di scelte programmatiche condivise. «Prendo atto con estremo piacere della volontà più volte espressa da “Futuro Comune” di individuare nel Pd un punto di riferimento fermo ed essenziale per la costruzione di alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. Un riconoscimento che accogliamo con la dovuta responsabilità e che vogliamo onorare con impegno e spirito di collaborazione», ha commentato il segretario cittadino del Pd Enrico Daga.

