Pauroso incidente stradale in via Delle Vigne a Porto Torres. Nella carambola sono rimaste coinvolte due auto, finite fuori strada ma fortunatamente nessun ferito grave. Secondo una prima ricostruzione una Citroen grigia procedeva in via Delle Vigne in direzione del centro cittadino quando, in prossimità degli uffici del sindacato Cgil, una Lancia Ypsilon è sbucata all’improvviso da via Aretino, una delle traverse davanti ad uno dei varchi della strada e, nel tentativo di immettersi nell’altra corsia, è finita addosso alla Citroen che proveniva in senso opposto, terminando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nessuna conseguenza per i conducenti ma tanta paura. Le auto sono rimaste gravemente danneggiate. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli e procedere nell’intervento. “Questa strada è molto pericolosa, c’è un problema di sicurezza – lamentano i residenti –. Qui si corre all’impazzata mettendo a rischio persone e cose. Di notte via Delle Vigne diventa una pista dove si radunano moto e auto e raggiungono velocità altissime, mentre sarebbe opportuno che il Comune intervenisse con posti di blocco e autovelox senza risparmiarsi con multe pesanti”.

Sulla carreggiata restano detriti di vetro e parti di carrozzeria, un segnale stradale divelto e un palo dell’illuminazione pubblica fulminato.

