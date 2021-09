Momenti di paura sul litorale del Comune di Valledoria. Un turista 56enne, di nazionalità tedesca, nel pomeriggio ha rischiato di annegare davanti alla spiaggia La Ciaccia. Viste le temperature estive, l’uomo si era buttato in acqua per concedersi l’ultimo bagno della stagione, spingendosi verso il largo. Il mare sembrava tranquillo. Poi un’onda anomala lo ha trascinato lontano, quando ad un certo punto è stato avvistato da alcuni bagnanti mentre nuotava con difficoltà. Per prestargli soccorso non hanno esitato a tuffarsi in acqua, riuscendo a trascinarlo a riva quando sembrava allo stremo delle sue forze.

Allertata l’ambulanza del 118, il 56enne, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Sassari per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.

