Paura nel tardo pomeriggio ad Alghero, in via Sassari, dove un grosso ramo si è staccato da una pianta ed è precipitato in strada finendo sopra a due auto parcheggiate. Al momento dell’impatto nessun passeggero si trovava fortunatamente all’interno delle vetture.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno tagliato il ramo ripristinando la viabilità.

Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata