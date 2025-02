La città di Porto Torres, da sempre aperta agli scambi culturali, continua il percorso per il gemellaggio con la città irlandese di Sligo. Il Comune, infatti, sta portando avanti le interlocuzioni necessarie per formalizzare l'accordo, rafforzando così il legame tra i due centri. Nei giorni scorsi, il sindaco Massimo Mulas, da subito favorevole all’iniziativa proposta dall’imprenditore italiano residente in Irlanda Giovanni Molinari - grande estimatore di Porto Torres e di tutta la Sardegna - ha scritto al suo omologo di Sligo, il consigliere Tom Mac Sharry per confermare la volontà di procedere con il Patto di Amicizia.

«Porto Torres è determinata a portare avanti il gemellaggio con Sligo – ha dichiarato il primo cittadino - e per questo il percorso amministrativo è proseguito con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento per l’istituzione, la gestione e la disciplina degli accordi e dei comitati di Gemellaggio. Si tratta di uno strumento che consente di consolidare le relazioni con altre città ed enti territoriali europei e di avviare diverse forme di collaborazione e cooperazione. Credo fermamente nell'importanza di promuovere il processo di integrazione europea attraverso il dialogo interculturale e lo scambio di esperienze, conoscenze e valori». Porto Torres e Sligo presentano numerose affinità, sia per dimensioni e caratteristiche demografiche, sia per il ruolo strategico dei rispettivi porti: entrambe, infatti, sono importanti porte d'accesso alle rispettive isole e custodiscono un prezioso patrimonio archeologico e monumentale.Nei prossimi giorni, sono previsti incontri da remoto tra i rappresentanti delle due città per definire le modalità più efficaci per promuovere il gemellaggio e quindi per sviluppare e sostenere iniziative congiunte nei settori della cultura, dell'educazione, del turismo e dell'economia che possano apportare benefici per entrambe le comunità.

