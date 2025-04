Per lo svolgimento degli eventi nella giornata di Pasquetta, lunedì 21 aprile, con l'artista Max Gazzè e l'orchestra della Sardegna, sono previste a Porto Torres modifiche alla viabilità.

A partire dalle 10 e sino alle 24, sarà chiuse al traffico corso Vittorio Emanuele, tra via Adelasia e via Mare (per effetto di ciò, rimangono interdetti alla circolazione i tratti di via Cavour e via Petronia in immissione al Corso). Chiusa anche via Mare, in ambedue i sensi di marcia, nel tratto tra piazza Dogana e via E. Sacchi, nonché tra via Principe di Piemonte e via E. Sacchi (lato destro direzione passeggiata coperta). Entrambi i varchi di accesso all’area portuale (Alti Fondali- Banchina Segni) devono essere necessariamente resi liberi ai fini del transito veicolare.

Sarà vietata la sosta, fatta eccezione per i mezzi autorizzati: nel corso Vittorio Emanuele, in ambedue i lati della carreggiata del tratto compreso tra via Adelasia e via Mare. In questa strada il divieto è applicato nel tratto compreso tra via Principe di Piemonte e via E. Sacchi (lato destro, direzione passeggiata coperta), nonché in entrambe le carreggiate del tratto compreso tra via E. Sacchi e piazza Dogana.

