Il Parco di Tarragona ad Alghero è senza una gestione.

Il Comune ha rescisso il contratto con la cooperativa che si occupava della manutenzione del verde e del piccolo chiosco bar. Un cartello affisso alla vetrata del locale avvisa la clientela della chiusura “forzata”.

Una vicenda che sicuramente sarà materia per avvocati e andrà per le lunghe con strascichi giudiziari. In allarme i consiglieri di opposizione di centrosinistra. In una nota Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Valdo di Nolfo, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras si dicono preoccupati per la sorte del giardino pubblico.

«Quando mesi fa avevamo denunciato pubblicamente la situazione di degrado in cui il Parco versava da tempo, l’Amministrazione aveva risposto che non vi erano problemi ma solo “normali interlocuzioni con i gestori” - si legge nel comunicato – Come avevamo immaginato in realtà era, invece, il solito schema “conociano”, già visto quando denunciammo il blocco dei lavori della piscina o dell’ex cotonificio, il solito tentativo di Porta Terra di provare a confondere i cittadini per non raccontare loro la verità. E così, come previsto, dopo le smentite ufficiali, è ora arrivata l’ennesima risoluzione di un contratto da parte dell’Amministrazione Conoci», incalzano gli avversari politici del sindaco.

