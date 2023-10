Chiuderà in piazza d'Italia a Sassari l'edizione 2023 di Banca Generali – Un Campione per Amico, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da un poker di miti dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. L'appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle 9.30 nel salotto buono cittadino con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L'obiettivo della manifestazione è avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. I quattro campioni racconteranno non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

«Il successo di Banca Generali – Un Campione per Amico – spiega Adriano Panatta – è nei numeri: 22 anni, 12 con Banca Generali, oltre 10mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola».

L’evento è patrocinato dal CONI, dal CIP e per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili.

