Giace nel più completo stato di abbandono il campo sportivo di Palmadula, borgata agricola situata in piena Nurra, facente parte del comune di Sassari e situata poco prima della nota località turistica Argentiera.

Un tempo neanche molto lontano (solo qualche anno fa) ci giocava anche una formazione calcistica (Palmadula) che arrivò a militare in Prima Categoria, con sorprendenti risultati e valorizzazione di interessanti giovani calciatori. La struttura era un riferimento sociale di tutto il vasto territorio, non solo sportivo. Quindi la decadenza sportiva e il ritorno nelle categorie inferiori. Infine il definitivo abbandono da parte dei dirigenti. La struttura è andata deteriorandosi, senza che nessuno se ne sia più occupato. La vegetazione ha rapidamente preso il sopravvento, sino alle condizioni attuali, in cui il terreno di gioco è totalmente invaso da sterpaglie.

"Ho provato a fare qualcosa per rilanciare il calcio nella zona - dice un ex dirigente del Palmadula -. Tutto inutile. Quasi tutti i ragazzi preferiscono fare altro e dirigenti disposti a sacrificare un po' di tempo per un'eventuale società calcistica ne ho trovati ben pochi. Quanto al campo sportivo secondo me con l'aiuto del Comune si potrebbe ancora fare qualcosa. Anche se sorge in un terreno di un privato".



