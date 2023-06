Sette anelli su tre discese nella emozionante giostra equestre che a Porto Torres ha animato via Mare: a trionfare nella sesta edizione del Palio di Santu Bainzu è stato il cavaliere Gavino Manca di Nulvi. Un’avvincente corsa in groppa al cavallo Sherican, un’emozione pura, una gara e un tempo di classificazione più veloce (45’’,65) rispetto agli avversari che hanno dato spettacolo nella striscia di sabbia lunga 350 metri, davanti ad una grande partecipazione di pubblico.

Sul podio altri quattro vincitori, protagonisti di un evento da incorniciare: al secondo posto Massimiliano Oggiano di Tergu in sella a Portus (7 anelli in 50’’,25), al terzo Emilio Francesco Settembrini di Santa Maria Coghinas in groppa a Clara De S’Ena (6 anelli in 41’’,17); quarto posto per Antonio Fiori di Sennori (sei anelli in 43’’,40) con il cavallo “Balente De Sulottu” e al quinto posto Antonio Giovanni Liperi di Ploaghe con il cavallo “Ziu Briunca” (6 anelli in 45’’,64).

I vincitori si portano a casa i seguenti premi: 1.500 euro per il primo classificato, mille per il secondo, 600 euro il terzo, 300 il quarto e 100 euro il quinto. Un trionfo di colori e di suggestive acrobazie annunciate dallo speaker Giuliano Marongiu, con il supporto dello storico ed epigrafista Giuseppe Piras.

Una manifestazione cominciata la mattina in piazza Eroi dell'Onda con animazione per bambini del primo Palio "Di li minoreddi" a cura di Ludolandia. Nel pomeriggio si è entrati nel vivo della corsa all’anello dopo una lunga sfilata di costumi e le esibizioni degli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri di Sassari, le Pariglie dell'associazione ippica Giara Oristanese, con le coppie in abito tradizionale provenienti dai vari centri dell'isola e dei cavalieri e amazzoni partecipanti. Poi oltre tre ore di gara e di emozioni.

Un evento curato dal gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnose e finanziato dal Comune, Fondazione Sardegna, Regione e sponsor. Terminato il corteo ha preso il via, in piazza Eroi dell'Onda, la serata musicale con un'esibizione del Gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos e del Gruppo Folk Santu Matheu di Chiaramonti, seguito dal concerto delle band Ammerare e Mildred e un Dj set con Omar Dj.

