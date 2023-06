Il Palio di Santu Bainzu porta alcune modifiche alla viabilità nel centro urbano di Porto Torres. Fino alle 7 di lunedì, e comunque sino al completo ripristino delle condizioni preesistenti della carreggiata di via Mare, interessata dalla corsa all’anello, saranno disposte alcune chiusure al traffico e divieto di sosta al lato della passeggiata coperta, tra piazza Dogana (ingresso varco banchina Segni) e via Principe di Piemonte (varco Alti fondali).

Lungo il percorso sabbioso dove si sfideranno in gara cavalieri e amazzoni è prevista una grande partecipazione popolare. Domani, domenica 25 giugno nella giornata della manifestazione che interessa il percorso di via Mare, è stata disposta l’interdizione alla circolazione e alla sosta veicolare nel tratto di via piazza Caduti dell'Onda (Renaredda), per la disposizione delle strutture e lo stazionamento dei cavalli e cavalieri del palio.

Per effetto dell’interdizione al transito di via Mare, dalle ore 12 del 25 sino alle ore 7 del 26 giugno, si dispone anche la chiusura di corso Vittorio Emanuele nel tratto interposto tra via Ponte Romano e piazza Colombo.

