Ladri nel palazzo bruciato di via Vittorio Emanuele ad Alghero.

Quindici appartamenti sono stati aperti da ignoti che si sono introdotti nello stabile, inagibile dal 18 luglio del 2017. Buchi nel muro e portoncini blindati divelti: il bottino è magro perché i proprietari avevano già portato via tutto, ma i danni notevoli.

Oltre il danno la beffa per le 50 famiglie rimaste senza una casa e costrette a pagare l’affitto per un’altra sistemazione, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.

Il procedimento penale si era concluso con le assoluzioni degli otto indagati per incendio colposo. In sede civile si era fatta la stima dei danni: oltre sette milioni di euro, senza contare il valore degli effetti personali e i disagi enormi per chi da un giorno all’altro ha perso tutto. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

