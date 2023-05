Il palazzo abbandonato, transennato da anni e con i pali metallici che sostengono parti della struttura, che si trova a due passi da Piazza Sulis, secondo il gruppo consiliare di Forza Italia «oltre ad essere indecoroso e a deturpare un’area di particolare pregio, pare costituire un pericolo per l’incolumità dei cittadini e dei turisti che transitano nelle vicinanze». Per questo, con una interrogazione (primo firmatario Giovanni Spano) si chiede un intervento dell’Amministrazione, perché imponga ai proprietari di mettere l’immobile in stato di sicurezza.

La palazzina si trova tra via XX settembre e l’angolo di via Kennedy a pochi metri dalla “piazzetta”. «Sono presenti evidenti segni di cedimento nel marciapiede, probabilmente a causa di pregressi lavori effettuati all’interno, e parzialmente recuperato grazie a un intervento dell’assessorato alle Manutenzioni», dicono gli azzurri. «Il piccolo giardino antistante l’ingresso dell’immobile su Piazza Sulis è pieno di erbacce e ricettacolo di insetti e rifiuti».

Secondo Giovanni Spano, Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas e Giuseppe Musu l’immagine di Alghero, specie nella sua parte storica limitrofa alle antiche mura, deve essere tutelata, da qui la decisione di presentare un’interrogazione al sindaco per chiedere se l’Amministrazione sia a conoscenza del degrado urbano e del pericolo creati dallo stato di abbandono dell’immobile e per sollecitare un intervento urgente dei vigili del fuoco e «assumere e far assumere i provvedimenti atti eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e lo stato di degrado che incide negativamente sull’immagine del prestigioso centro cittadino».

