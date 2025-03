Valorizzare le donne di ogni età nella normale straordinarietà della vita quotidiana. È una Festa della Donna, a Palau, rivolta a tutta la cittadinanza quella organizzata dal settore socioculturale del Comune che, nei laboratori del Cineteatro di Montiggia di via Nazionale 111, venerdì 7 marzo, propone “La donna della porta accanto”.

Si parte alle 17:30, con l’esposizione dei lavori di uncinetto delle frequentatrici del Centro di aggregazione “Noi di una certa… età”, che da oltre un anno si riuniscono condividendo la loro passione per il lavoro all’uncinetto, mettendo a disposizione le loro conoscenze anche alle giovani che provano a cimentarsi.

Alle 18:00 spazio alla presentazione del libro di Silvia Marreddu: “L’attesa” (edito Deriveapprodi), incontro moderato da Salvatore Gusinu.

Al termine il buffet, organizzato dal servizio “Palau comunità accogliente”, sportello di supporto interculturale, che attraverso i propri laboratori di cucina, porta in primo piano la quotidianità delle tante donne straniere integrate nel territorio comunale, in un’ottica di integrazione.

Il buffet sarà l’occasione per assaporare i piatti tipici di “terre lontane”, per aprirsi, conoscere e sperimentare usi e costumi di altre culture, il tutto in un momento conviviale come quello della cucina. Gli stranieri residenti a Palau nel 2024 sono stati 503 e rappresentano il 12% circa della popolazione residente.

© Riproduzione riservata