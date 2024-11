Il Comune di Porto Torres, tra gli enti che ha ricevuto i maggiori finanzamenti per rimettere a nuovo le strutture sportive, è stato ancora una volta premiato dalla Regione Sardegna con risorse pari ad 1,5 milioni per la riqualificazione degli impianti.

Un risultato è stato raggiunto dopo la partecipazione al bando regionale da 50 milioni di euro, rivolto ai comuni dell’isola per realizzare interventi di riqualificazione, adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento degli impianti sportivi di proprietà pubblica. In particolare 1 milione di euro - progetto al secondo posto nella graduatoria regionale - andranno a finanziare il progetto di rigenerazione ed efficientamento all’interno della “Cittadella dello sport” con l’obiettivo di intervenire sui servizi accessori, attraverso i lavori sulle tribune e negli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3 dove si è intervenuti con la messa in opera in sintetico, mentre per quanto riguarda il Palasport “Alberto Mura” – classificatosi al quarto posto - si vogliono indirizzare le risorse all’efficientamento energetico della facciata e alla sostituzione degli infissi. Progetto di ammodernamento e adeguamento delle strutture in linea con l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi.

«Aver ottenuto l’importante finanziamento regionale conferma l’attenzione dell’amministrazione verso lo sport», ha commentato Simona Fois, assessora allo Sport. «Un impegno – aggiunge Fois – che portiamo avanti in sinergia con gli uffici comunali, quindi, con la partecipazione ai bandi regionali e comunitari che ci permettono di concretizzare il nostro programma nei diversi ambiti fonadamentali a far crescere la città. Tra questi è compresa anche al riqualificazione delle strutture destinate allo sport, una disciplina che svolge una funzione sociale e diventa strumento per combattere il disagio».

Per l’esponente della giunta Mulas «la posizione tra i primi posti nella graduatoria di queste richieste conferma la professionalità della struttura comunale».

