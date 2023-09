Padria si appresta a festeggiare Sant'Antonio da Padova. I festeggiamenti, che si svilupperanno in due giornate, avranno inizio domenica 1 ottobre, alle 18, con la recita del Rosario seguita dalla celebrazione della Santa Messa. Alle 21 andrà in scena la spettacolo "Padria in festa per Benito Urgu", un evento du musica, tradizioni e cabaret in onore di Benito Urgu. Oltre a quest'ultimo, si esibiranno Maria Luisa Congiu, Peppino e Manuela Bande, Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Andrea Rosas, Roberto Tanginau, il gruppo "Incantos" e i gruppi folk "Nostra Signora de su Saludu" di Pozzomaggiore e "Santu Giuanne Battista" di Mara. La serata sarà presentata da Giuliano Marongiu.

Lunedì 2 ottobre, alle 10.30, ci sarà la processione per le vie del paese, con panegirico. Subito dopo Don Ottavio Sias celebrerà la Santa Messa. Alle 16.30 è previsto uno spazio di intrattenimento e di animazione dedicato ai bambni con Davide Serra aka Effetto Serra, marionette, burattini e Matteo il coniglietto. Alle 21 è in programma un tributo a Fabrizio De André con il gruppo "E se vai...Faber Tribute Band”.

