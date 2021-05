Un'ottima notizia sul fronte coronavirus arriva da Ozieri, il principale centro del Logudoro. Oggi è guarito dal Covid-19 l'ultimo cittadino rimasto nell'elenco dei positivi in quarantena. In città inoltre non si registra un nuovo caso da 3 settimane.

Lo comunica con grande soddisfazione il sindaco, Marco Murgia, che però invita la cittadinanza alla massima prudenza. "Gli ultimi dati mettono in risalto che a Ozieri la circolazione del virus è certamente bassa - spiega il primo cittadino - Significa che nonostante Ozieri sia sede di ospedale, di uffici territoriali, di polo commerciale e della grande distribuzione, di snodo dei trasporti, i comportamenti mantenuti dalla generalità dei cittadini è stata responsabile. Non sono mancati i menefreghisti, ma nel complesso la prudenza e l'attenzione hanno prevalso. Ora però le buone notizie non devono autorizzarci ad abbassare la guardia. Perciò - conclude - atteniamoci ancora alle prescrizioni anti Covid sino a quando la campagna vaccinale non avrà dato piena copertura".

© Riproduzione riservata