È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle porte di Ozieri, lungo la Provinciale 1, questa mattina.

Per circostanze da chiarire due auto si sono scontrate all’altezza del bivio per San Nicola e sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ozieri e le ambulanze del 118.

I feriti sono stati estratti dagli abitacoli e poi trasportati in ospedale, quindi la squadra del 115 ha messo in sicurezza veicoli e carreggiata.

In azione anche carabinieri e polizia, per gestire il traffico e per i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata