A seguito della scossa in maggioranza con le dimissioni del presidente del Consiglio comunale di Ozieri, Antonio Delogu, ieri la seduta dell’assemblea civica è stata disertata dal gruppo di opposizione Ozieri Civica dopo aver sostenuto, nella conferenza Capigruppo, l'obbiezione di nullità rispetto alla convocazione del Consiglio comunale.

La minoranza parla di crisi dell'amministrazione guidata dal sindaco Marco Peralta. «Le improvvise dimissioni di Antonio Delogu, ex presidente eletto all’unanimità, senza un accordo in maggioranza sul nome del successore, ha creato un ulteriore indebolimento del già instabile equilibrio interno ai gruppi che sostengono la giunta Peralta», affermano i consiglieri di Ozieri Civica, guidata dal capogruppo, l’ex sindaco Marco Murgia.

«Lo abbiamo visto nella seduta del 23 andata deserta perché non sono riusciti a garantire il numero legale e lo si è visto ieri, quando alla neo presidente Loretta Meledina sono mancati 4 dei dodici voti a disposizione della maggioranza». Per il gruppo di minoranza un chiaro segnale di una crisi politica «iniziata a febbraio che non si risolve e, anzi, si amplifica in crisi istituzionale: si dimette il presidente Delogu e la neo eletta raccoglie solo 8 voti».

