La grande ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna e il Sassarese ha messo nuovamente in evidenza la precarietà della situazione delle strade di Ottava, frazione popolosa di Sassari che si trova a ridosso dell'ex 131, direzione Porto Torres.

Particolari disagi in via Pietro Tommaso Anfossi, Stanis Dessy e Rosilde Bertolotti. Ma la situazione, che si trascina da decenni, non è certo migliore in altre vie. Tutte comunque oggetto di un'interpellanza al sindaco e alla Giunta di Sassari da parte del consigliere di opposizione e capogruppo del Psd'Az Mariolino Andria. «La presente situazione delle strade di Ottava risulta inaccettabile per i residenti della zona, soprattutto anziani - spiega il consigliere -. Sono un segnale di prolungata e mancata manutenzione, di assenza di decoro e di sicurezza. Tutto ciò è documentato da foto e immagini. Ricordo all’Amministrazione comunale che anche i cittadini di Ottava sono cittadini sassaresi e che non sono mancate le occasioni per superare la situazione in atto. Appare anacronistico - continua Andria - avere un bilancio perfetto e sopportare questa assurda condizione. Interpello quindi gli assessori di competenza e il sindaco affinché vengano attivati con immediatezza gli interventi necessari e più urgenti per le vie di Ottava. Prevedendo a medio periodo interventi strutturali».



© Riproduzione riservata