Ha sparato due colpi di fucile in aria per mettere in fuga due persone che cercavano di entrare in casa del figlio, in via fratelli Rosselli a Ossi.

L'uomo li ha visti intorno alle 21 dalla propria abitazione, poco distante da quella del figlio.

Prima ha urlato, ma i malviventi hanno reagito e allora ha preso il fucile, risultato regolarmente denunciato, esplodendo i due colpi in aria che hanno messo in fuga i malviventi.

Sul posto i carabinieri.

