Nel Comune di Ossi si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, essendo scaduto il mandato biennale del precedente. Anche quest’anno erano tre le liste che hanno visto come candidati a sindaco le due motivate Angelica Serra e Giada Zinellu e un altrettanto motivato Alessandro Fenu, tutti provenienti dalle classi seconde dell’istituto.

Si è arrivati alle loro candidature e a quelle dei consiglieri che le hanno sostenute attraverso incontri assembleari in cui sono stati stabiliti con determinazione e originalità i programmi, poi presentati all’interno di un’assemblea a cui hanno partecipato tutti gli studenti della secondaria di primo grado di Ossi.

La campagna elettorale è stata organizzata stile “campagna elettorale degli adulti” con tanto di “santini” affissi anche al di fuori degli spazi consentiti, a dimostrazione del clima “ rovente” che ha accompagnato tutto il periodo di campagna elettorale.

La giornata dedicata alle votazioni è stata coadiuvata dal responsabile dell’Ufficio Elettorale Antonio Ventacoli e da due volontari del Servizio civile, Ilaria Cau e Amos Pirastru, che hanno seguito il presidente del seggio e gli scrutatori, tutti scelti tra gli alunni e alunne delle classi terze, sia nelle fasi di votazione che di scrutinio che hanno visto decretare come vincitrice di questa tornata elettorale, con un testa a testa combattuto fino all’ultimo voto, la candidata Angelica Serra, la cui proclamazione è avvenuta il giorno successivo di fronte ad un pubblico di studenti e docenti festante che hanno accompagnato con applausi anche la proclamazione dei 12 consiglieri comunali eletti.

La convalida dell’elezione e l’insediamento ufficiale del nuovo Ccr avverrà di fronte al Consiglio Comunale degli adulti e gli eletti saranno chiamati a prestare un giuramento in cui prometteranno di dare il massimo impegno nell’espletare le loro funzioni con lealtà e sincerità.

«Questa amministrazione comunale continua a credere profondamente in questa scelta, ritenendola strategica dal punto di vista dell’ educazione alla partecipazione democratica e civica di tutti i cittadini,- ha detto il sindaco, Pasquale Lubinu - in particolare dei più piccoli che con il loro impegno e la loro visione saranno dei validi e credibili testimoni di esercizio di cittadinanza attiva e consapevole, di fondamentale importanza per far crescere e maturare il senso di appartenenza alla nostra comunità.»

