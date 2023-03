Angelica Calvi è la nuova sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi di Ossi. La nomina è arrivata nei giorni scorsi. Oggi la prima uscita ufficiale, nell'ufficio del sindaco Pasquale Lubinu dove si è parlato dell'insediamento del Consiglio, della nomina della Giunta e del programma che intende portare avanti.

Intanto la Giunta dei “grandi” ha deliberato l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al "Piano Nazionale di ripresa e resilienza” per la realizzazione del nuovo asilo nido nell'area adiacente alla scuola, per i centri estivi in favore degli adolescenti, per la presa d'atto del progetto definitivo l'autorizzazione per i lavori di realizzazione di un centro di deposito attrezzature nell'ambito della gestione associata del servizio di protezione civile dell'Unione dei Comuni del Coros e per la sostituzione e nomina nuovo componente del Consiglio Direttivo del Museo Etnografico comunale.

