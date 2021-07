A Ossi il 16 luglio al via la seconda edizione di CineArena, rassegna cinematografica patrocinata dalla Regione Sardegna (assessorato alla Cultura) e dal comune di Ossi. La manifestazione, della durata di 3 giorni, si terrà nel bellissimo parco di Fundone.

Venerdì 16 luglio alle 21 e 30 sarà proiettato il film "Onora il padre e la madre", regia di Sidney Lumet. Il 17 luglio alle 19 si terrà la presentazione dell ultimo libro del giornalista Cosimo Filigheddu "Rosa Zicchina e i suoi colera". A seguire, alle 21 e 30, il film di animazione "Il piccolo principe". Nell'ultima serata della rassegna, il 18 luglio, alle 21 e 30 sarà proiettato il cortometraggio "Resurrection", l'horror del regista sardo Alfredo Moreno, vincitore nel 2020 del Festival di Los Angeles (sezione horror). Alla serata sarà presente lo stesso regista e i protagonisti del film Stefania Lepre, Andrea Arru, Pamela Ballette e Luz Pierotto.

Gran parte delle scene sono girate in Sardegna, in particolare nella casa stregata di viale Caprera a Sassari. Un film da non perdere, dove emergono manie e ossessioni, attraverso le quali il regista intende allargare lo sguardo da una ristretta ambientazione locale ad un livello più ampio e internazionale. L'ingresso per il pubblico alle tre serate sarà gratuito.



© Riproduzione riservata