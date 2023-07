Il comune di Ossi ha deciso di stanziare 15mila euro per 50 nuovi alberi che saranno posizionati in alcune vie del paese

«Interverremo in quei marciapiedi dove da tempo è previsto lo spazio per la piantumazione di un albero ma da anni non si è provveduto a farlo - ha dichiarato il sindaco, Pasquale Lubinu -. Un albero con palo tutore ed il fusto del diametro di 10-12 centimetri ha un costo di circa 350 euro, con una spesa di quindicimila euro pensiamo di intervenire nelle vie sottostanti che sono quelle dove ci sono i quadrati aperti nei marciapiedi ma senza nessun albero da tempo. In un paio di casi andranno spostati alberi già grandi per via di persone con allergie certificate dal medico. La presenza di alberi con ampie chiome è dimostrato rende il caldo meno afoso e le strade più fresche».

Le zone interessate sono via Eugenio Montale - angolo via Tissi, via Belvedere, via Sardegna, la Chiesa di Santa Vittoria, via Liguria, via Santa Vittoria, via Europa, via Grazia Deledda, via Bande, via Litterai, via Muros, via Tevere, la circonvallazione Dolis, via delle Rose, Monte Dolis e il cortile del municipio.

