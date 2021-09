Di certo sarebbe stato impossibile non notare un personaggio così celebre durante la sua visita in Sardegna. La famosa attrice americana 66enne Whoopi Goldberg, dopo Stintino, non ha voluto rinunciare ad ammirare le bellezze naturali dell’isola dell’Asinara.

Il premio oscar per “Ghost” in vacanza con la figlia ha voluto visitare il parco nazionale, facendo tappa al Centro recupero animali marini all’Osservatorio del mare di Cala Reale dove ha incontrato le operatrici impegnate a prendersi cura delle tartarughe marine, spesso vittima della plastica o di incidenti in mare con le imbarcazioni.

“Un visitatore speciale” speigano dal Crama “una persona cordiale, una vera emozione per tutti noi averla come ospite, non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia”.

Accompagnata da alcuni amici, fra cui l’ex sindaco Eugenio Cossu, l’attrice è stata intercettata da tanti operatori del parco nazionale che con lei hanno voluto condividere una foto o un selfie. Un’occasione che non capita tutti giorni, neppure all’Asinara, dove sono sbarcati attori e personaggi celebri come Whoopi Goldberg che presto ritornerà ad interpretare suor Maria Claretta per un terzo episodio di “Sister act”, a 28 anni dal secondo.

