«In qualità di presidente della commissione consiliare alla Sanità del Comune di Alghero, sento il dovere di esprimere con la massima chiarezza e determinazione la mia totale e ferma contrarietà alla proposta di trasferimento dell’Ospedale Marino di Alghero all’Asl di Sassari, avanzata durante l’audizione in commissione Sanità dell’assessore Armando Bartolazzi». Così Christian Mulas, capogruppo di Orizzonte Comune, interviene sul passaggio della struttura sanitaria di viale Primo Maggio dalla Aou alla Asl.

«Questa decisione non solo contraddice le promesse fatte in campagna elettorale di non avviare ulteriori riforme al sistema sanitario sardo, ma è una scelta irresponsabile che rappresenta un grave pericolo per la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini sardi. È evidente che questa proposta non risponde alle necessità dei territori, ma si inserisce in una logica di riorganizzazione del sistema che rischia di danneggiare ulteriormente i servizi sanitari», incalza Mulas, in allarme per il reparto di ortopedia «che oggi, grazie alla gestione diretta dell’Aou, garantisce una risposta tempestiva ed efficace con un team di ortopedici e anestesisti di alto livello».

A giudizio del componente della maggioranza, dunque, il trasferimento del Marino alla Asl sarebbe «una scelta scellerata da chi non ha nessuna conoscenza della realtà sanitaria e della medicina territoriale della Sardegna».

