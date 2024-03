Tra le delibere approvate in "zona Cesarini", la giunta regionale ha licenziato anche il piano di fattibilità del nuovo ospedale di Alghero, prevedendo di spostarlo in località Mamuntanas, nonostante il Consiglio comunale, a suo tempo, avesse deciso di farlo sorgere accanto all’esistente e cioè a Taulera.

Lo fa sapere l’ex sindaco Mario Bruno sottolineando come il duo Solinas-Doria a tempo scaduto, due giorni prima del voto, «approva uno striminzito piano di fattibilità del nuovo ospedale e senza passare per il Consiglio Comunale (che è deputato alle scelte urbanistiche) lo colloca a Mamuntanas».

La Regione nella delibera «dice che non va bene realizzarlo a Cuguttu (accanto all’attuale Civile) per via della presenza di una nicchia archeologica, – spiega il consigliere Bruno - quella che lo studio di fattibilità (molto più dettagliato e corposo) della facoltà di Architettura, invece, valorizzava nell’ambito di un nuovo e moderno ospedale che unito alla struttura attuale, sarebbe diventato una vera e propria cittadella sanitaria. Usa poi la parola “probabilmente” per dire che l’estensione dell’area di Cuguttu non sarebbe adeguata. Può uno studio serio basarsi su una probabilità (tutta da verificare, posto che Architettura invece aveva certificato la fattibilità in quell’area)?» conclude Mario Bruno sollecitando una seduta di Consiglio comunale e un confronto con la nuova giunta regionale.

